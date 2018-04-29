Новая техника и снаряжение. МЧС тренируется искать и спасать в Арктике

Новые образцы техники и экспериментальное снаряжение испытали спасатели МЧС России в суровом климате Арктики.

За Полярным кругом Красноярского края состоялась тренировка поисково-спасательных работ и очередная проверка слаженности действий различных управленческих структур при оперативных ситуациях. Учения объявили одновременно еще в трех субъектах — на Ямале, Чукотке и в Якутии

«В суровых условиях Арктики при необходимости оказать помощь человеку счёт идёт на минуты. Крайне важно обеспечить максимально быстрое реагирование спасательных сил. Поэтому мы уделяем внимание комплексу вопросов — качеству работы дежурно-диспетчерских служб, которые отслеживают оперативную обстановку в регионе, взаимодействию органов местного самоуправления со старостами населённых пунктов, которые лучше всего владеют ситуацией на местах, рассматриваем все возможности организации надёжной связи в северных широтах, тренируем боеготовность своих подразделений, потому что специфика природно-климатических условий диктует свои правила», — прокомментировал исполняющий должность первого заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев

Интерес к Арктике растёт. В перспективе — развитие сырьевого, производственного и туристического потенциала этой огромной российской территории. Для безопасного освоения Арктики и эффективной реализации экономических проектов МЧС России формирует в регионе систему комплексной безопасности по ряду направлений, в том числе при проведении поисково-спасательных работ, поэтапно развивает группировку сил и совершенствует систему управления рисками.

По словам начальника Дудинского Арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Саенко, для Арктической зоны характерны в основном техногенные чрезвычайные ситуации — транспортные и технологические аварии, нарушения в системе коммунального хозяйства, повреждения на трубопроводах.

«Но в последние годы всё чаще фиксируем происшествия с туристами экстремальных видов. Это лыжные и вездеходные переходы, полёты на воздушных шарах, парашютные прыжки на Северный полюс, плавания по Северному морскому пути. Никогда не знаешь, какой вызов ждёт нас в следующую минуту», — отметил он.

Для тренировки спасатели выбрали вполне реальную историю — группа туристов не вышла на связь в условленное время, — сообщает пресс-центр Сибирского регионального центра МЧС России. К счастью, маршрут спасателям известен, но погода крайне неблагоприятная.

«Мы получили 15 единиц техники в арктическом исполнении. Аварийно-спасательный автомобиль на шасси КамАЗ, два внедорожника Трекол, современные отечественные снегоходы, которые отлично подходят для езды по глубокому снегу. Вся эта техника оснащена прицепами для транспортировки, что очень удобно для поисково-спасательных работ. Кроме того, на каждого спасателя отряд получил комплект арктического обмундирования с учётом размеров. Минувшая зима показала качество спецодежды. Спасатели отзываются хорошо, одежда позволяет работать в условиях низких температур, до минус 50 градусов», — пояснил заместитель начальника Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по материально-техническому обеспечению Игорь Капитанец.

В ходе поисково-спасательных работ специалисты МЧС не только испытали новую технику и оснащение, но и отработали развёртывание полевого лагеря в тундре, ориентирование с применением приборов навигации, оказание первой помощи и эвакуацию пострадавшего с места происшествия.