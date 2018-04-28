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В Канске временно закрыли три лесоперерабатывающих предприятия
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В Канске временно закрыли три лесоперерабатывающих предприятия 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Канске инспекторы министерства экологии края совместно с прокуратурой выявили в Канске лесоперерабатывающие предприятия, которые работали без разрешения на выбросы, сообщают в Правительстве Красноярского края.
Котлоагрегаты, установленные на промплощадках, были опломбированы. Кроме того, на двух предприятиях не было специальных площадок для временного накопления отходов. Опилки и горбыль незаконно складировались на территории предприятий.
Работа всех трех лесопилок приостановлена. Отметим, что за эти нарушения природопользователям грозит штраф до 250 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
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