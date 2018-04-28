Через Красный не проехать: НГС публикует схему перекрытий на 1 мая

1 мая в Новосибирске перекроют Красный проспект и несколько примыкающих к нему улиц. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке.

В центре города движения ограничат с 10:00.

С 10:00 до 12:30:

— по Красному проспекту от Гоголя до Советской;

— по улице Ядринцевской от Красного проспекта до Мичурина;

— по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до Кирова;

— по нечётной стороне Кирова от Октябрьской магистрали до Восхода.

«С 12:00 до 14:00 в Новосибирске состоится молодёжное шествие, посвящённое Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры. Шествие будет организовано по нечётной стороне Красного проспекта (от здания на Красном проспекте, 63 до пересечения с ултцы Орджоникидзе), по улице Орджоникидзе до здания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (Красный проспект, 36).», — сообщает пресс-центра мэрии Новосибирска.

В связи с демонстрацией будут следующие перекрытия:

— с 12:00 до 14:00 — по нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Гоголя до улицы Орджоникидзе;

— с 13:00 до 14:00 — по улице Орджоникидзе на участке от улицы Мичурина до улицы Советской.

— с 12:00 до 17:00 — по Красному проспекту на участке от Ядринцевской до Спартака.

Кроме того, из-за перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, которые проходят по центру.

В Академгородке перекрытия начнутся в 9:30: Морской проспект перекроют до 10:30.

В с 16:00 перекроют движение по Университетскому проспекту на участке от пересечения с улицей Пирогова и улицей Ильича. До 22:00 на площадке перед главным корпусом НГУ будет идти рок-концерт «Маёвка».

НГС подготовил подробную программу мероприятий длинных выходных.