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Через Красный не проехать: НГС публикует схему перекрытий на 1 мая
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Через Красный не проехать: НГС публикует схему перекрытий на 1 мая 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
1 мая в Новосибирске перекроют Красный проспект и несколько примыкающих к нему улиц. Также во время празднований будут перекрытия и в Академгородке.
В центре города движения ограничат с 10:00.
С 10:00 до 12:30:
— по Красному проспекту от Гоголя до Советской;
— по улице Ядринцевской от Красного проспекта до Мичурина;
— по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до Кирова;
— по нечётной стороне Кирова от Октябрьской магистрали до Восхода.
«С 12:00 до 14:00 в Новосибирске состоится молодёжное шествие, посвящённое Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры. Шествие будет организовано по нечётной стороне Красного проспекта (от здания на Красном проспекте, 63 до пересечения с ултцы Орджоникидзе), по улице Орджоникидзе до здания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (Красный проспект, 36).», — сообщает пресс-центра мэрии Новосибирска.
В связи с демонстрацией будут следующие перекрытия:
— с 12:00 до 14:00 — по нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Гоголя до улицы Орджоникидзе;
— с 13:00 до 14:00 — по улице Орджоникидзе на участке от улицы Мичурина до улицы Советской.
— с 12:00 до 17:00 — по Красному проспекту на участке от Ядринцевской до Спартака.
Кроме того, из-за перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, которые проходят по центру.
В Академгородке перекрытия начнутся в 9:30: Морской проспект перекроют до 10:30.
В с 16:00 перекроют движение по Университетскому проспекту на участке от пересечения с улицей Пирогова и улицей Ильича. До 22:00 на площадке перед главным корпусом НГУ будет идти рок-концерт «Маёвка».
НГС подготовил подробную программу мероприятий длинных выходных.
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