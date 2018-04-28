Лучших журналистов 2018 года назвали в Новосибирске

Юрий Петухов поблагодарил лауреатов «Литеры» за профессионализм, оперативность, объективность и значительный вклад в формирование позитивного имиджа Новосибирской области . «Информация — это ценнейший ресурс, который требует очень бережного отношения и большой личной ответственности. Я вас искренне благодарю за преданность своему делу. Очень важно, чтобы информация, которую мы доносим до населения, была достоверной и объективной», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области — руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов отметил, что премия «Литера» стала мероприятием, объединившим журналистское сообщество Новосибирской области.

В числе награжденных в категории номинации для печатных периодических изданий и сетевых изданий — наша коллега, обозреватель государственного автономного учреждения Новосибирской области «Издательский дом „Советская Сибирь“ Татьяна Решке (номинация „Развитие села“).

В категории для телевидения и радио премию получили выпускающий редактор ГУП НСО „Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети“ Рута Келлер и главный редактор радио „Радио-54“ ГУП НСО „Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети“ Анатолий Сивохин. Они стали лауреатами номинации „Развитие села“.

Напомним, что в этом году премия вручается в шестой раз. Дипломы лауреатов и ценные призы получили представители СМИ, которые внесли в 2017 году существенный вклад в формирование позитивного имиджа региона, в информирование жителей области о культурных, научных, социально-экономических процессах. Лауреатами премии ежегодно становятся представители телеканалов, радио, печатных и интернет-СМИ, а также фотографы и корреспонденты районных СМИ.

Полный список лауреатов премии „Литера“ можно посмотреть здесь.