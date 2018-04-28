Ещё
Лучших журналистов 2018 года назвали в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучших журналистов 2018 года назвали в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Юрий Петухов поблагодарил лауреатов «Литеры» за профессионализм, оперативность, объективность и значительный вклад в формирование позитивного имиджа Новосибирской области. «Информация — это ценнейший ресурс, который требует очень бережного отношения и большой личной ответственности. Я вас искренне благодарю за преданность своему делу. Очень важно, чтобы информация, которую мы доносим до населения, была достоверной и объективной», — подчеркнул он.
Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области — руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов отметил, что премия «Литера» стала мероприятием, объединившим журналистское сообщество Новосибирской области.
В соответствии с распоряжением главы региона Андрея Травникова премии «Литера» в номинации «Журналист года» удостоилась старший корреспондент филиала ФГБУ «Редакция »Российской газеты» города Новосибирск Наталья Решетникова.
В числе награжденных в категории номинации для печатных периодических изданий и сетевых изданий — наша коллега, обозреватель государственного автономного учреждения Новосибирской области «Издательский дом „Советская Сибирь“ Татьяна Решке (номинация „Развитие села“).
В категории для телевидения и радио премию получили выпускающий редактор ГУП НСО „Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети“ Рута Келлер и главный редактор радио „Радио-54“ ГУП НСО „Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети“ Анатолий Сивохин. Они стали лауреатами номинации „Развитие села“.
Напомним, что в этом году премия вручается в шестой раз. Дипломы лауреатов и ценные призы получили представители СМИ, которые внесли в 2017 году существенный вклад в формирование позитивного имиджа региона, в информирование жителей области о культурных, научных, социально-экономических процессах. Лауреатами премии ежегодно становятся представители телеканалов, радио, печатных и интернет-СМИ, а также фотографы и корреспонденты районных СМИ.
Полный список лауреатов премии „Литера“ можно посмотреть здесь.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Репетиция Парада 5 мая 2018 – перекрытие улиц в Новосибирске Новейшие беспилотники показали на выставке «ГЕО-Сибирь» Всех россиян пронумеруют в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост409
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»200
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт67
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»110
Майские пенсии доставят по особому графику144
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение