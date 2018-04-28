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В Берёзовском пропал пенсионер, который недавно перенёс микроинсульт
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В Берёзовском пропал пенсионер, который недавно перенёс микроинсульт 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В посёлке Монетном, который относится к городу Берёзовскому, днём 27 апреля пропал 65-летний дедушка. Он приехал к загородному дому на машине и собирался вечером вернуться обратно, но перестал выходить на связь. Сейчас его ищут родные.
— Мой отец Сергей Егорович Устьянцев пропал вчера в интервале с 14:30 до 18:30 из своего загородного дома в поселке Монетном, — рассказала E1.RU дочь пропавшего Марина. — Он приехал туда из Екатеринбурга вчера в 13:30 на машине и вечером собирался вернуться обратно. В 14:30 он созвонился с женой в последний раз. После этого она позвонила ему в 18:30, но телефон стал недоступен. Приехав к дому, мы обнаружили, что ворота во двор закрыты, машина в гараже, при этом сам дом не был закрыт. Скорее всего, он вышел из дома ненадолго и собирался вернуться, чтобы поехать домой, но что-то ему помешало. Также есть вероятность, что он пошел в лес, который находится рядом с домом.
Марина добавила, что полгода назад её папа перенес микроинсульт, поэтому не исключено, что ему может потребоваться медицинская помощь. К поискам уже подключились волонтёры из отряда «Лиза Алерт», они собираются прочёсывать лес.
Приметы Сергея Устьянцева: рост 160 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в тёмную рабочую куртку, коричневые вельветовые брюки и болотные сапоги.
Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, позвоните, пожалуйста, по телефону +7 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Екатерине: +7 965 513 27 99.
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