Пропавшего под Березовским пенсионера нашли в лесу

В поселке Монетном под Березовским нашли пропавшего 65-летнего пенсионера Сергея Устьянцева , недавно перенесшего инсульт. Об этом E1.RU рассказали в свердловской полиции.

Сергей Устьянцев перестал выходить на связь днем 27 апреля. Его поиском занимались полицейские и волонтеры из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».

— Сегодня в 15:55 совместная поисковая группа, состоящая из сотрудников полиции ОВД Березовского, сотрудников полиции из центра кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области и волонтеров, обнаружила мужчину неподалеку от поселка Монетного. Мужчина находился в лесном массиве. Для оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу. Поисковым мероприятиям дан отбой, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых , поблагодарив всех волонтеров, принимавших участие в поисках.

Родные пропавшего рассказали E1.RU, что он подвернул ногу. Когда Сергея Устьянцева нашли, он был в сознании, но самостоятельно идти не мог, поэтому до машины скорой его несли.