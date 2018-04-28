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Пропавшего под Березовским пенсионера нашли в лесу
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Пропавшего под Березовским пенсионера нашли в лесу 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В поселке Монетном под Березовским нашли пропавшего 65-летнего пенсионера Сергея Устьянцева, недавно перенесшего инсульт. Об этом E1.RU рассказали в свердловской полиции.
Сергей Устьянцев перестал выходить на связь днем 27 апреля. Его поиском занимались полицейские и волонтеры из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».
— Сегодня в 15:55 совместная поисковая группа, состоящая из сотрудников полиции ОВД Березовского, сотрудников полиции из центра кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области и волонтеров, обнаружила мужчину неподалеку от поселка Монетного. Мужчина находился в лесном массиве. Для оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу. Поисковым мероприятиям дан отбой, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, поблагодарив всех волонтеров, принимавших участие в поисках.
Родные пропавшего рассказали E1.RU, что он подвернул ногу. Когда Сергея Устьянцева нашли, он был в сознании, но самостоятельно идти не мог, поэтому до машины скорой его несли.
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