На Ямале утвердили режим работы почтовых отделений в майские праздники

На Ямале доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни мая будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в регионе.

В субботу 28 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник 30 апреля — по графику субботы. 2 мая ямальские отделения почтовой связи будут работать в соответствии с графиком воскресенья. 3 мая все отделения возобновят работу в обычном режиме.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением продолжительности работы на один час. 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику в обычном режиме, за исключением почтовых отделений: Восяхово, Овгорт, Шурышкары, Новый Порт, Мыс Каменный 1, Азовы, Пурпе 1, Толька, Заполярный.