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Путин поручил РГО создать карту мира с оригинальными русскими названиями
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Путин поручил РГО создать карту мира с оригинальными русскими названиями 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Под контролем Минобороны России создадут новый географический атлас мира без искажения данных.
Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) подготовить новый географический атлас мира без искажения данных.
По словам главы государства, с современных карт постепенно вытесняются многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, и вклад России «в изучение планеты и в развитие науки» начинает забываться.
«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное», — пояснил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена попустительствовать искажению исторических географических данных, которое происходит из-за отсутствия современных российских картографических материалов в открытом доступе.
В связи с этим президент заявил, что составление нового атласа будет происходить под контролем Минобороны России и с использованием современных компьютерных технологий.
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