Путин поручил РГО создать карту мира с оригинальными русскими названиями

Под контролем Минобороны России создадут новый географический атлас мира без искажения данных.

По словам главы государства, с современных карт постепенно вытесняются многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, и вклад России «в изучение планеты и в развитие науки» начинает забываться.

«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино , что Сноу — это Малоярославец , а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное», — пояснил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена попустительствовать искажению исторических географических данных, которое происходит из-за отсутствия современных российских картографических материалов в открытом доступе.

В связи с этим президент заявил, что составление нового атласа будет происходить под контролем Минобороны России и с использованием современных компьютерных технологий.