Донской следком просит помощи в опознании убитого мужчины

В Кагальницком районе, в лесополосе неподалеку от трассы, нашли труп мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Страшную находку обнаружили еще в августе 2016 года. По характеру травм следователи пришли к выводам, что человека убили. При себе у погибшего не было документов. Поэтому до сих пор его личность не установлена.

Экспертиза показала, что на момент обнаружения тела срок давности смерти составлял примерно три месяца. Следователи просят дончан оказать помощь в установлении личности погибшего.

На одежде убитого была такая надпись

Рост погибшего 154–161 см, волосы волнистые, светло-русые с проседью. На теле есть татуировки: на правом пальце левой кисти татуировка «Саша», на правой кисти — «За вас», на ягодицах татуировка «Привет… там». Мужчина был одет в бордовые кеды, в брюки темно-синего цвета. Под этими брюками на погибшем были еще одни — темно-серые.