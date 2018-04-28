Аферисты из мэрии наживались на многодетных мамах в Красноярском крае

Бывшая сотрудница красноярской администрации обманула больше сотни многодетных матерей, предлагая им продвижение в очереди на льготные участки за определенную сумму денег. Естественно, ни земли, ни денег пострадавшие не получили. Всего мошенница «заработала» около 15 миллионов рублей. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».

Пострадавшие мамы рассказывают, что связь с ними поддерживала экс-чиновница из мэрии, которая и отвечала за оформление льготных участков. За «вознаграждение» от 100 до 200 тысяч рублей она обещала помочь быстрее получить заветную землю. Кроме того, тем, кто в ходе такой приватной беседы платить отказывался, в дальнейшем открыто препятствовали в ее получении.

Как выяснилось позже, муниципальные земли распродавались целыми массивами: за 19 гектаров аферисты получили около 15 миллионов рублей. Краевая прокуратура уже начала проверку.