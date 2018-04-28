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Первомайцы жалуются на стаю бродячих собак
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Первомайцы жалуются на стаю бродячих собак 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Первомайский район, частный сектор — излюбленное место для бездомных собак. Много мусора, да и люди привыкли к свободно гуляющим животным. Правда, не все. У местного жителя Хусейна Абдурахманова, например, четверо сыновей, все школьники. Говорит, в школу дети уходят сами, а вот возвращаются под присмотром — с наступлением темноты животные чувствуют себя смелей.
«Звонил в службу отлова, мы с ними нашли в заброшенном здании стаю собак. Но поймать так никого и не удалось», — рассказал Хусейн Абдурахманов.
Сторожевого пса у мужчины нет, однако во дворе дома собачьи следы. Четвероногие свободно разгуливают здесь ночью. В прошлом году на этом самом месте животные загрызли кошку.
В муниципальный центр по проблемам животных Хусейн обращался несколько раз. Но решить проблему так и не удалось. Говорят, стая (4 собаки) слишком большая для одного экипажа. А частники за отлов только одной особи берут 2000 рублей. Тем временем, специалисты говорят — ситуация в городе опасений не вызывает.
«Наблюдается небольшое повышение обращений в период гона и когда заканчивается дачный период, потому что собаки, которых заводили только на сезон, начинают мигрировать в город», — говорит начальник регистрационно-учетной службы МКУ города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Ольга Заварзина.
По словам кинологов, собаки становятся агрессивными без любви и ласки. Или сказывается воспитание. Например, несколько лет животное охраняло жилье, защищало хозяев, а потом попало на улицу. Однако такие случаи в Новосибирской области, скорее, редкость.
Для статистики, сотрудники центра ежемесячно запрашивают данные эпидемиологов. По их результатам, бездомные собаки кусать стали реже. После отлова животных помещают в вольеры. Дальше их судьбу решает ветеринар. После осмотра врача с заключением здорово, привито, стерилизовано, агрессии не проявляет, животное в большинстве случаев отправляют домой, уже к новым хозяевам.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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