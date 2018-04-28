Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в школьной столовой Туринска

СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 33 школьников в Туринске в декабре 2017 года. 12 человек были доставлены в больницы. Врачи поставили всем диагноз ‐ гастроэнтерит. Это заболевание вызывает воспаление в желудке и кишечнике. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

В ходе расследования выяснилось, что «Комбинат школьного питания» при приготовлении еды для учеников нарушил ряд санитарно-эпидемиологических требований. У одного работника кухни нашли золотистый стафилококк.

По результатам лабораторных испытаний, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора , установлено, что манная каша не соответствовала показателям качественности. Не соответствовала требованиям санитарных норм по общему числу микробов и кипяченая вода

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».