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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в школьной столовой Туринска
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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в школьной столовой Туринска 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 33 школьников в Туринске в декабре 2017 года. 12 человек были доставлены в больницы. Врачи поставили всем диагноз ‐ гастроэнтерит. Это заболевание вызывает воспаление в желудке и кишечнике. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
В ходе расследования выяснилось, что «Комбинат школьного питания» при приготовлении еды для учеников нарушил ряд санитарно-эпидемиологических требований. У одного работника кухни нашли золотистый стафилококк.
По результатам лабораторных испытаний, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора, установлено, что манная каша не соответствовала показателям качественности. Не соответствовала требованиям санитарных норм по общему числу микробов и кипяченая вода
— пресс-службе прокуратуры по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Девять школьников из Тувы были госпитализированы в больницу. Они отравились спиртосодержащей жидкостью, которую купили у двух младшеклассников. Известно, что ученики третьего и четвертого класса обнаружили большую 25-литровую бутылку в пустующем доме. Дети решили разлить жидкость из сосуда по трем маленьким бутылкам и продать старшеклассникам.
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