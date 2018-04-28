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На Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ
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На Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Туринске следователи завели уголовное дело из-за массового отравления учеников школы №1 в Туринске, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Сотрудники прокуратуры Туринского района провели проверку, поскольку к медикам обратилось 33 подростка, 12 из них были госпитализированы. У школьников диагностировали острый гастроэнтерит неустановленной этиологии. Инцидент произошёл в декабре 2017 года.
Лабораторными испытаниями занимались представители Ирбитского отдела Роспотребнадзора. Выяснилось, что манная каша была некачественной, а кипячёная вода не соответствовала показателю общего микробного числа. Сотрудники городского комбината школьного питания нарушили инструкции по приготовлению дезинфицирующего средства. У одного из кухонных работников обнаружен золотистый стафилококк.
Районная прокуратура передала материалы в следственные органы.
Ранее сообщалось, что на Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната.
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