На Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ

Туринске следователи завели уголовное дело из-за массового отравления учеников школы №1 в Туринске, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области

Сотрудники прокуратуры Туринского района провели проверку, поскольку к медикам обратилось 33 подростка, 12 из них были госпитализированы. У школьников диагностировали острый гастроэнтерит неустановленной этиологии. Инцидент произошёл в декабре 2017 года.

Лабораторными испытаниями занимались представители Ирбитского отдела Роспотребнадзора . Выяснилось, что манная каша была некачественной, а кипячёная вода не соответствовала показателю общего микробного числа. Сотрудники городского комбината школьного питания нарушили инструкции по приготовлению дезинфицирующего средства. У одного из кухонных работников обнаружен золотистый стафилококк.

Ранее сообщалось, что на Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната.