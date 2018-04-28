Диджеи в Ижевске, география от Минобороны России и смерть самого старого паука: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Сегодня рабочая суббота, 28 апреля. Накануне длинных выходных «Сусанин» предлагает традиционный утренний обзор новостей.

Симфония диджеев:

В рамках 61-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске выступили известные диджеи — DJ FEEL из Санкт-Петербурга и DJ GMOROZOV из Казани

В пятницу, 27 апреля, на сцене ДК «Металлург» музыканты представили авторские сеты совместно с государственным симфоническим оркестром Удмуртской Республики.

Публика не осталась равнодушной к оригинальному музыкальному эксперименту.

Отмечается, что составление материалов должно осуществляться под контролем Министерства обороны. По словам президента, ведомству необходимо предоставить доступ к картам «в формате современных компьютерных технологий» не только составителям атласа, но и туристам.

Как заявил Владимир Путин, Россия не собирается никому ничего навязывать. При этом страна не намерена попустительствовать искажению исторических географических данных, которое происходит из-за отсутствия современных российских картографических материалов в открытом доступе. Президент также добавил, что гриф секретности на многих из них устарел.

По словам Путина, сегодня многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, «постепенно вытесняются с карт мира». Таким образом, забывается вклад страны «в изучение планеты и в развитие науки».

«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино , что Сноу — это Малоярославец , а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное», — подчеркнул глава государства.

«Прощай Арагог»:

Самка паука из семейства Ctenizidae из популяции в Западной Австралии посмертно названа самым старым пауком. Как сообщает L!FE, паучиха умерла в возрасте 43 лет.

До этого рекорд принадлежал мексиканскому тарантулу, который прожил 28 лет. Исследователи из Университета Кёртина узнали, что такая продолжительность жизни обусловлена низким метаболизмом и жизнью в кустарниках.