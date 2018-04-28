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Диджеи в Ижевске, география от Минобороны России и смерть самого старого паука: что произошло минувшей ночью
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Диджеи в Ижевске, география от Минобороны России и смерть самого старого паука: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня рабочая суббота, 28 апреля. Накануне длинных выходных «Сусанин» предлагает традиционный утренний обзор новостей.
Симфония диджеев:
В рамках 61-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске выступили известные диджеи — DJ FEEL из Санкт-Петербурга и DJ GMOROZOV из Казани.
В пятницу, 27 апреля, на сцене ДК «Металлург» музыканты представили авторские сеты совместно с государственным симфоническим оркестром Удмуртской Республики.
Публика не осталась равнодушной к оригинальному музыкальному эксперименту.
География от Минобороны:
Президент России Владимир Путин поручил составить атлас мира без искажения географической правды. Как сообщает РИА Новости глава государства поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) подготовить новый географический атлас мира.
Отмечается, что составление материалов должно осуществляться под контролем Министерства обороны. По словам президента, ведомству необходимо предоставить доступ к картам «в формате современных компьютерных технологий» не только составителям атласа, но и туристам.
Как заявил Владимир Путин, Россия не собирается никому ничего навязывать. При этом страна не намерена попустительствовать искажению исторических географических данных, которое происходит из-за отсутствия современных российских картографических материалов в открытом доступе. Президент также добавил, что гриф секретности на многих из них устарел.
По словам Путина, сегодня многие географические названия, данные в прошлом российскими исследователями и первооткрывателями, «постепенно вытесняются с карт мира». Таким образом, забывается вклад страны «в изучение планеты и в развитие науки».
«Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное», — подчеркнул глава государства.
«Прощай Арагог»:
Самка паука из семейства Ctenizidae из популяции в Западной Австралии посмертно названа самым старым пауком. Как сообщает L!FE, паучиха умерла в возрасте 43 лет.
До этого рекорд принадлежал мексиканскому тарантулу, который прожил 28 лет. Исследователи из Университета Кёртина узнали, что такая продолжительность жизни обусловлена низким метаболизмом и жизнью в кустарниках.
ИА «Сусанин»: последние новости
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