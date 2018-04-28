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Башкирские транспортники будут бороться с «зацепингом» в Сети
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Башкирские транспортники будут бороться с «зацепингом» в Сети 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сотрудники транспортной прокуратуры из Стерлитамака решили через суд добиться блокировки опасных видеороликов в интернете. На записях, которые нашли надзорщики, заснято современное увлечение подростков, так называемый «зацепинг». Молодые люди забираются на поезда снаружи и катаются на поездах в местах, неприспособленных для этого.
— Это увлечение опасно не только для здоровья, но и для жизни. Подросток может погибнуть при падении, столкновении с негабаритным грузом на составе, от удара током высокого напряжения, — предупреждают в ведомстве.
Видеоролик с записью такой забавы противоречит закону и запрещен для распространения среди детей. Если суд поддержит инициативу транспортников, решение о блокировки передадут в Федеральную службу по надзору в сфере связи и видеозаписи заблокируют.
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