Семья краснокнижных баранов впервые поселилась в зоопарке

Впервые в экспозиции Московского зоопарка появилась семья голубых баранов. Животных привезли в конце апреля из Центра воспроизводства редких видов. Сейчас двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу. Лучше всего за игривыми и энергичными копытными наблюдать утром и вечером. Просторный вольер для них обустроили на Турьей горке, расположенной на новой территории зоопарка рядом с павильоном «Птицы и бабочки».

«Семья голубых баранов для большинства зоопарков явление редкое. В экспозициях чаще встречаются группы животных одного пола. Как правило, это самцы, потому как они обладают более эффектной внешностью. Московский зоопарк не гонится за эстетикой, а ставит перед собой задачу сохранить и приумножить этот краснокнижный вид. Поэтому уже много лет вместе с другими европейскими зоопарками мы участвуем в ведении племенной книги, в которой мы учитываем каждого появившегося на свет ягненка. К сожалению, численность голубого барана в дикой природе из года в год сокращается. Это связано с браконьерством и сокращением кормовой среды этих животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

По ее словам, уже в будущем году от них рассчитывают получить потомство.

По утрам у первых посетителей зоосада есть возможность понаблюдать за кормлением этих копытных. На завтрак они получают сено, специализированные комбикорма, ивовые ветки и минеральные добавки. Понаблюдать за тем, как завтракают животные, все желающие смогут с 1 мая. В начале мая зоопарк запускает летнюю программу «Бодрое утро». До 31 августа включительно зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07:30.

Свое название голубой баран получил благодаря необычному характерному окрасу: его шерсть обладает красивым голубым отливом. Особенно отчетливо это заметно на спине, боках и морде в зимний период. Еще одна особенность голубых баранов — универсальный шерстяной покров. Густой и теплый мех согревает животных зимой, а летом не дает перегреться на солнце.

Взрослые самцы заметно крупнее самок, их вес может превышать 80 килограммов, а их голову украшают большие рога, слегка закругленные на концах. У самок также есть рога, однако по форме они, скорее, напоминают козьи. Кстати, их рога на деле опаснее, чем у самцов: острые концы направлены вертикально вверх, и иногда, выясняя отношения внутри стада, самки могут травмировать друг друга.

Китая, В природе голубые бараны обитают высоко в горах на территории Непала Пакистана и Индии. Обычно живут стадами, которые могут насчитывать десятки особей. Практически всегда они держатся поблизости от скалистых склонов, на которых в случае опасности можно легко скрыться от хищников, таких как снежный барс. Между собой они общаются с помощью специальных тревожных сигналов, предупреждая друг друга о приближающейся опасности.

Обитателей зоопарка продолжают переводить после зимы в летние вольеры. На прогулках можно увидеть повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов. Недавно в зоопарке появился птенец редкого кудрявого пеликана. Навестить его можно в павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории.