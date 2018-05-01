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Во время съемки шторма на камеру попало «НЛО»: видео
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Во время съемки шторма на камеру попало «НЛО»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Яркий объект в облаках, оставляющий после себя странный след, сняли в Чили.
Необычный объект на фоне пасмурного небо запечатлел Лу Каземиро, который снимал приближающийся шторм в Чили.
Кадры были сделаны еще 11 февраля, но привлекли к себе внимание, после того как были опубликованы на YouTube-канале UFOmania на прошлой неделе.
На видео можно разглядеть яркий предмет, который движется над городом. В какой-то момент он оставляет позади себя длинный шлейф с различимой вереницей небольших огоньков.
Пользователи предполагают, что это является очередным доказательством посещения нашей планеты внеземными цивилизациями.
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