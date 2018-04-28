В Москве завершилась реставрация фасадов «дома‑паровоза»

В центре Москвы завершились реставрационные работы фасадов здания, известного как дом с трубой, или дом-паровоз, в котором в настоящее время располагается офис ОАО «Российские железные дороги» , в последний раз фасады реставрировали в конце 1980-х годов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершилась реставрация фасадов пятиэтажного здания по адресу: Новая Басманная, дом 2/1, строение 1, известного как дом с трубой, или дом-паровоз. Реставрационные работы длились более полугода», — говорится в сообщении.

В ходе реставрации очистили фасады от слоя грязи и пыли, удалили поврежденные слои и восстановили утраты терразитовой штукатурки, отреставрировали лицевую кладку стен, удалили поздние красочные слои. Также привели в порядок балконы — укрепили несущие металлические конструкции и бетонные плиты, установили на них новые ограждения, заменили водосточные трубы и отливы и отремонтировали кровлю и козырьки.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов , архитектурный стиль здания за время его существования менялся трижды. В XVIII веке на этом месте для возвели двухэтажный каменный Запасный дворец в форме каре с элементами барокко, где располагались провиантские склады. В конце XIX века дворец передали Институту благородных девиц и здание перестроили: оно стало трехэтажным, а его фасады оформили в стиле классицизм. После революции здесь разместился Наркомат путей сообщения.

В 1932-1938 годах по проекту архитектора Ивана Фомина была проведена масштабная реконструкция. Здание фактически перестроили, увеличив этажность с трех до пяти, окна сделали шире, с фасадов убрали лепнину и декоративные украшения и оформили их в стиле конструктивизм.

При этом нижние этажи фасадов, выходящих на Садовую-Черногрязскую и Новую Басманную улицы, украсили лаконичные полуколонны, расположенные между оконными проемами. D nj;t dhtvz на дворовых фасадах сохранили элементы декора в стиле классицизм — наличники, карнизы, русты, пилястры и лепнину. На углу здания возвели девятиэтажную башню с часами, за которую его и прозвали «дом-паровоз». Изначально циферблаты были с римскими цифрами, но к 1950-м годам их сменили на арабские.

Емельянов отметил, что в здании до сих пор сохранились сводчатые перекрытия первого-третьего этажей главного корпуса, датируемые XVIII столетием, а в интерьерах главного корпуса, в помещениях второго и третьего этажей, по сей день можно увидеть кессоны, розетки и лопатки, датированные началом XX века.

Последний раз фасады реставрировали в 1988-1989 годах, но с тех пор они изрядно обветшали. Наружные стены здания покрыты терразитовой штукатуркой — это смесь цемента, извести-пушонки, кварцевого песка и декоративных наполнителей со специальными красящими пигментами. Она позволяет создать неоднородный шероховатый рельеф на поверхности фасада, имитирующий натуральный камень. Почти за 30 лет на ней появились трещины, следы от протечек, местами покрытие осыпалось, на некоторых участках отслоилась штукатурка. Балконы и скатная кровля башни находились в аварийном состоянии. В ремонте также нуждались плоская крыша главного корпуса, водосточные трубы и отливы.