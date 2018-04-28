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Австралия перебрасывает в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР
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Австралия перебрасывает в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР 

ТАСС 26 минут назад
СИДНЕЙ, 28 апреля. /ТАСС/. Австралия направляет в Японию патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon для участия в операции по слежению за соблюдением КНДР режима санкций, введенных в отношении нее Советом Безопасности ООН. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, беседуя в субботу с журналистами в Сиднее.
"Наш разведывательный самолет P-8A будет наблюдать в регионе за соблюдением [КНДР] режима санкций", — отметил глава австралийского правительства. «Речь идет об одном из элементов программы нашего сотрудничества с партнерами по контролю за выполнением санкций, что крайне важно», — уточнил он.
Ожидается, что австралийский самолет будет дислоцироваться на базе ВВС США Кадена на острове Окинава.
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