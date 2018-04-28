Австралия перебрасывает в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР

"Наш разведывательный самолет P-8A будет наблюдать в регионе за соблюдением [КНДР] режима санкций", — отметил глава австралийского правительства. «Речь идет об одном из элементов программы нашего сотрудничества с партнерами по контролю за выполнением санкций, что крайне важно», — уточнил он.