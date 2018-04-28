Щит от воды, льда и граффити: что разработали в технопарке «Нагатино»

В городском технопарке «Нагатино» разработали антивандальное и водоотталкивающее покрытие для мостов, транспорта и жилых домов. Оно защищает от влияния погодных условий, нанесения надписей и рисунков. На поверхности с таким покрытием невозможно, например, наклеить рекламное объявление или нарисовать граффити.

«Раньше городские объекты и транспорт обрабатывали защитными составами зарубежного производства. Однако они менее устойчивы и стираются в два раза быстрее. Например, зарубежное покрытие, нанесенное на дерево, сохраняется три года, тогда как отечественный состав — пять-шесть лет. Средство, разработанное в технопарке, больше подходит нашим климатическим условиям: оно обладает противогололедным эффектом, при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры. В отличие от зарубежных аналогов его нельзя стереть при очистке поверхности (например, во время промывки водой или специальным шампунем)», — рассказал генеральный директор технопарка «Нагатино» Дмитрий Швец

Покрытие в качестве защиты от влаги можно применять и в быту — наносить его на деревянные, бумажные и тканевые изделия, обрабатывать им автомобильные стекла. В городской среде состав подходит для покрытия памятников, фасадов жилых домов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вагонов поездов метро.

«В 2016 году компания — разработчик гидрофобного покрытия победила в конкурсе Open Innovation Marketplace (его организует Агентство инноваций Москвы ) в номинации «Инновационные решения в сфере экологических услуг и сервисов»», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

Где начали применять покрытие, разработанное технопарком «Натагино»:

— в подземном пешеходном переходе по адресу: улица Шепелюгинская, дом 7;

— в вагонах поездов электродепо «Свиблово» Московского метрополитена;

— на внешней поверхности жилых домов по адресам: улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 6 и дом 8, корпус 3;

— на внешней поверхности жилого дома по адресу: улица Братеевская, дом 21;

— на внешней поверхности жилого дома по адресу: проспект Мира, дом 48, строение 6;

— на внешней поверхности жилых домов по адресам: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дома 7 и 20;

— в лифтовой кабине жилого дома по адресу: улица Троицкая, дом 10, строение 1;

— на предприятии «Мосгаз» (для специальной техники);

— на предприятии «Экотехпром» (для транспорта), которое занимается вывозом и утилизацией мусора в городе.

В Москве работает 39 промышленных комплексов и 33 технопарка. Их резиденты разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви. Например, на территории технопарка «Калибр» работает полигон для испытания беспилотных автомобилей и автобусов. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка и участок с круговым движением. А в технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран. Он позволяет увеличить скорость заживления в три-четыре раза.

Городские меры поддержки технопарков включают льготы по уплате налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество, а также уменьшение ставок арендной платы за землю. В результате общая налоговая нагрузка на технопарки ниже по сравнению с обычными предприятиями, причем разница может достигать 25 процентов.