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Бетон вместо сирени. «Муниципальные нужды» озаботили жителей Екатеринбурга
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Бетон вместо сирени. «Муниципальные нужды» озаботили жителей Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге не может разрешиться многолетний конфликт властей города, застройщика и жителей частного сектора в микрорайоне Пионерском. У горожан изымают жилье с формулировкой «под муниципальные нужды», но на деле выходит коммерческий интерес.
Как выселяют?
11 лет назад жизнь в квадрате улиц Сахалинская, Владивостокская, Памирская и Кронштадтская била ключом: цвела сирень, росли деревья, пели соловьи, в домах постройки 1940-х годов жили большие семьи. У всех жильё находилось в собственности. Но в 2007 году городские власти по решению думы внезапно изменили статус участков: оказалось, что дома стоят на земле не под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а под многоквартирную застройку. «Наша семья в 80-е годы получила этот участок для улучшения жилищных условий. Мы построили двухэтажный дом с благоустроенной территорией. И внезапно нас захотели выселить», — делится жительница частного сектора Ольга Воронова.
В 2011 году муниципалитет выписал постановление об изъятии участков с формулировкой «под муниципальные нужды»: на этой территории должны были проводить инженерные сети под новый жилой комплекс «Уральский» по соседству, строительство которого ведёт компания «Эфес». И до сих пор идут суды с теми, кто решил отстаивать свои права или получить разумную материальную компенсацию. Но тщетно. Даже решение Уставного суда Свердловской области о возврате земель в статус ИЖС не возымело никакого действия.
А пока шли разбирательства, у несогласных жильцов не раз раздавались звонки по вечерам и приезжали представители застройщика с предложением: «Подпишем договор купли-продажи, и дело с концом». По словам жительницы частного сектора Натальи Георгадзе, люди стали опасаться за жизнь. «В 2012 году городские власти сказали: с каждым будут работать в индивидуальном порядке. Но по факту — в домах начались пожары. В январе этого года с нами по соседству сгорел дом», — ранее рассказывала «АиФ-Урал» Наталья. Сейчас женщине выплатили компенсацию после долгих пересудов, и «больная тема» для неё закрыта.
Кто даст ответ?
«Главное, что мы не видим тех «муниципальных нужд», под которые изымаются участки. Очевидно, что застройщик продолжит строительство, получая из этого выгоду. Недавно в суде я увидела исполнительный лист о своем выселении. Но я до сих пор не получила никакой компенсации от властей», — продолжает Ольга Воронова.
Кто должен выплачивать деньги собственникам? По факту это делает застройщик. Но по решению судов — должен муниципалитет. В компании объясняют, что у них заключён договор с муниципалитетом. В департаменте финансов горадминистрации местным жителям объявили, что подобного документа не существует.
В результате многие из жильцов согласились получить меньшую компенсацию (в среднем на 1,5 млн рублей) — лишь бы их оставили в покое. Но реальные деньги удаётся получить не всегда. «С ними расплачиваются некими векселями, которые через некоторое время можно обналичить в Сбербанке. Разве это похоже на законную сделку?» — сетует Ольга, которая до сих пор продолжает бороться с системой.
Между тем в строительной компании изданию не удалось узнать подробности ситуации, юриста не было на месте, а в отделе маркетинга заявили: «У нас нет никаких проблем с жителями». «АиФ-Урал» направил запрос в администрацию Екатеринбурга, чьё видение ситуации мы обязательно обнародуем, как только получим ответ.
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