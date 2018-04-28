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Спасатели предупреждают о возможном подтоплении дач в Первомайском районе
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Спасатели предупреждают о возможном подтоплении дач в Первомайском районе 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Спасатели не исключают подтопления дач в Первомайском районе 28 апреля, так как объемы сбросов воды с ГЭС в Обь начали поэтапно увеличивать, и их объем дойдет постепенно до четырех тысяч кубометров в секунду.
Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией с учетом интересов водопользователей, передает «Сибкрай».
Прогнозируется, что уровень воды по реке Обь в черте города Новосибирска может приблизиться к отметке 340 сантиметров. В настоящее время отметка замерла на показателе в 302 сантиметра.
Оперативные службы взяли под пристальное внимание садовые товарищества под названиями «Строймашевец» и «Геолог» в Первомайский районе. Спасатели уточнили, что вода может зайти на четыре участка в указанных товариществах.
МЧС подчеркивает, что председатели садовых товариществ были предупреждены, а режим работы гидроэлектростанции будет корректироваться после уточнения прогноза по ожидаемому притоку воды с гор Алтая.
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