Спасатели предупреждают о возможном подтоплении дач в Первомайском районе

Спасатели не исключают подтопления дач в Первомайском районе 28 апреля, так как объемы сбросов воды с ГЭС в Обь начали поэтапно увеличивать, и их объем дойдет постепенно до четырех тысяч кубометров в секунду.

Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией с учетом интересов водопользователей, передает «Сибкрай».

Прогнозируется, что уровень воды по реке Обь в черте города Новосибирска может приблизиться к отметке 340 сантиметров. В настоящее время отметка замерла на показателе в 302 сантиметра.

Оперативные службы взяли под пристальное внимание садовые товарищества под названиями «Строймашевец» и «Геолог» в Первомайский районе. Спасатели уточнили, что вода может зайти на четыре участка в указанных товариществах.