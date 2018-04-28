Новую стелу поставят на въезде в Ленинский округ Иркутска

В 2020 году Иркутск отметит 100-летие образования Ленинского округа. К этому событию мэр города Дмитрий Бердников предложил разработать символику района и установить новую стелу на въезде в него.

Кроме прочего к юбилею планируется привести в порядок парки, сквера, дворовые территории округа. Также запланировано строительство социальных объектов — детские сады на станции Батарейная и в 20-м Советском переулке, физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ближайшее время будут определены планы работ на 2018 год.

Напомним, въездной знак «Ленинский район» представляет собой монумент из двух частей. На левой изображен барельеф В. И, Ленина с текстом «Ленинский район», также раньше здесь имелась надпись: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». На правой части обозначена дата образования района — 1920-й год. Автор барельефа — скульптор Е. И. Скачков.