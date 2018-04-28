Ещё
Новую стелу поставят на въезде в Ленинский округ Иркутска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новую стелу поставят на въезде в Ленинский округ Иркутска 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В 2020 году Иркутск отметит 100-летие образования Ленинского округа. К этому событию мэр города Дмитрий Бердников предложил разработать символику района и установить новую стелу на въезде в него.
Кроме прочего к юбилею планируется привести в порядок парки, сквера, дворовые территории округа. Также запланировано строительство социальных объектов — детские сады на станции Батарейная и в 20-м Советском переулке, физкультурно-оздоровительный комплекс.
В ближайшее время будут определены планы работ на 2018 год.
Напомним, въездной знак «Ленинский район» представляет собой монумент из двух частей. На левой изображен барельеф В. И, Ленина с текстом «Ленинский район», также раньше здесь имелась надпись: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». На правой части обозначена дата образования района — 1920-й год. Автор барельефа — скульптор Е. И. Скачков.
АиФ Иркутск: последние новости
Сергей Левченко попал в «отличники» кремлёвского рейтинга губернаторов В Японии на олимпийском кимоно появился силуэт Байкала Полигон отходов намерены построить в Приангарье на сакральном месте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост394
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»196
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт67
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»109
Майские пенсии доставят по особому графику144
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение