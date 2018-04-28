Как большевики разделили Северный Кавказ на республики

Северный Кавказ (да и весь Кавказ) всегда являлся целой вселенной народностей различных языковых семей и групп. К началу ХХ века далеко не везде там ещё закончился процесс формирования этносов. Племенные различия внутри этноса порой играли роль более важную, чем этнические.

Единая Горская республика

Большевики провозгласили доктрину самоопределения народов. Расценивая политику Российской империи на Кавказе как колониальную, большевики собирались наделить народы Северного Кавказа своей государственностью. Однако как следовало провести национально-территориальное межевание? По этносам, которых последняя царская перепись населения насчитала там более 50, причём некоторые народы населяли всего одну долину где-то в горах?

Поначалу дело самоопределения взяла в свою руки во многом русифицированная верхушка горских народов. Она уже привыкла мыслить поверх узких этнических горизонтов. В ноябре 1917 года провозглашается федеративная Горская республика (с мая 1918 года — Республика горцев Северного Кавказа). Номинально в неё вошли Дагестан Чечня , Осетия, Кабарда, Балкария, Карачай и Абхазия . Она была не единственным претендентом на власть в регионе. Там пытались установить советскую власть, а в Дагестан летом 1918 года вошли турецкие войска. В мае 1919 года, в связи с приходом белогвардейских войск, Республика горцев Северного Кавказа прекратила своё существование.

Большевики опирались на горские народы в установлении советской власти на Северном Кавказе. Горцы, особенно чеченцы и дагестанцы, в своём большинстве выступили против белогвардейской власти, которая рассматривалась ими как продолжение царской. После ухода белых и установления советской власти, большевики предприняли первую в советской истории массовую этническую депортацию. Из мест проживания была изгнана часть терских казаков (некоторые их станицы существовали там с XVI века), поскольку они поддерживали белых. Всего было выселено около 35 тысяч человек, включая женщин и детей. Земли депортированных казаков были отданы чеченцам и ингушам.

Первоначально, в 1921 году, большевики создали на Северном Кавказе две советские республики — Горскую и Дагестанскую. При этом Горская республика делилась на восемь национальных округов (из них один — казачий) и два городских. Нарезая границы республик, большевики не руководствовались этнографическим принципом, а пользовались прежними границами царских губерний. В результате значительная часть территории, населённой осетинами, оказалась в составе Грузии (потом там была создана Юго-Осетинская автономная область), а населённой аварцами и лезгинами — в составе Азербайджана (где никакой автономии создано не было).

Размежевание

В дальнейшем Дагестанская республика получила статус АССР в составе РСФСР, каковой сохраняла всегда после, а земли Горской республики подвергались неоднократной реорганизации. В 1924 году был создан огромный Северо-Кавказский край, в котором образованы несколько автономных областей: Чеченская, Ингушская (в 30-е гг. были объединены), Северо-Осетинская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская (в 1926 г. разделена на Карачаевскую и Черкесскую) и Адыгейская. Помимо этого, существовало несколько автономных национальных районов: Шапсугский, Армянский, Греческий, Немецкий. В 1936 году все автономные области Северного Кавказа получили статус АССР, а национальные районы были упразднены.

Большая перекройка границ произошла в 1944-1945 гг., когда с Северного Кавказа были депортированы чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы, а их автономные республики упразднены. Когда Н. С. Хрущёв в 1957 году реабилитировал эти народы, то их автономии были не просто восстановлены. В новую Чечено-Ингушскую АССР были включены районы к северу от реки Терек — Наурский и Шелковской — населённые русскими (были затем изгнаны Дудаевым в 90-е годы и до сих пор не получили компенсации). Такие же русские районы по левому берегу Терека получила в то время и Дагестанская АССР. Была восстановлена объединённая Карачаево-Черкесская АО, существовавшая в 20-е годы.

Все народы равны, но некоторые равнее прочих

В 1989-1990 гг. по всему СССР развернулся «парад суверенитетов» — процесс дальнейшего национального межевания. Тут и сказались все недостатки советского территориального деления, так как провести «справедливые» этнографические границы в условиях такой чересполосицы, как на Кавказе, просто невозможно. Когда восстанавливали ЧИАССР, то в её состав не вернули земли, отошедшие после ликвидации к Северной Осетии . Это послужило источником кровавого осетино-ингушского конфликта в начале 90-х гг.

Попытались размежеваться в пределах своих АО, ставших теперь республиками в составе РФ , карачаевцы и черкесы, кабардинцы и балкарцы. О своём национальном самоопределении и попытках создать автономию заявили коренные народы, про которых коммунисты в своё время «забыли»: шапсуги, абазинцы. Были попытки отделить от национальных республик районы с преимущественно русским населением (например, в Адыгее русские составляют почти две трети населения).