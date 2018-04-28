Глава Приморья посетил Уссурийское Суворовское военное училище

Андрей Тарасенко посетил музей Уссурийского суворовского военного училища, где ему рассказали об истории создания и развития военного училища. Далее за круглым столом у суворовцев была возможность задать гостю интересующие их вопросы.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко вместе с суворовцами принял участие в общегородском субботнике в Уссурийске . Глава края, представители администрации Уссурийского городского округа, вместе с мальчишками в преддверии Дня Победы навели порядок в Суворовском парке.

Андрей Тарасенко посетил музей Уссурийского суворовского военного училища, где ему рассказали об истории создания и развития военного училища. Далее за круглым столом у суворовцев была возможность задать гостю интересующие их вопросы. Глава региона вспоминал годы, проведенные в нахимовском училище, рассказал, что занимался дзюдо, сейчас интересуется хоккеем и футболом.

Суворовцы и глава края говорили о волонтерском движении, о суворовском и кадетском братстве. В ходе беседы Андрей Тарасенко пригласил суворовцев на большой праздник «Крылья Востока», который планируется организовать в честь выпускников Приморья, пообещал показать им парусник и устроить состязание между учащимися суворовского и нахимовского училищ по перетягиванию каната.

Суворовцы, в свою очередь, пригласили врио губернатора на 71-й выпуск из училища, который состоится 21 июня. В завершение встречи ребята вручили гостю фотоальбом, где собраны фотографии с прошлого визита главы Приморья и диски с фильмами собственного производства, получившие Гран-при на всероссийских конкурсах.