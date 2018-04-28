«На паровозе к нам никто не поедет»: глава Хакасии надеется расширить аэропорт Абакана

Глава Хакасии Виктор Зимин поднял вопрос об увеличении рейсов и расширении географии полетов из Абакана . В аэропорт вложены миллиарды, напомнил он, но лететь некуда и некому. Об этом сообщило ИА «Хакасия».

Я говорил и буду говорить: независимо от того, что я работал на железной дороге, на паровозе к нам никто не поедет в гости. Но и федеральных чиновников мы здесь за долгие годы не увидели бы. Все партнеры любят летать

— глава республики Хакасия Виктор Зимин.

Глава республики объективно придает местной воздушной гавани столь глобальное значение. С 2012 года стоимость вложений в нее из регионального бюджета увеличилась в десять раз: от 3,3 миллиона рублей до 33,3 миллиона. Несмотря на многомиллионные инвестиции, аэропорт продолжает разборки с подрядчиком строительства привокзальной площади, которую так и не сдали в эксплуатацию. Виктор Зимин также аккуратно предположил, что, возможно, помощи стоит ждать от экономического проекта «Енисейская Сибирь».

Мы договорились: дружно просубсидируем перевозки, и у нас все получится. Втроем, даже вчетвером. Тот партнер, который еще будет… Секрета великого нет — аэропорт в Красноярске принадлежит компании. И они готовы вложиться в нас, субсидировать перевозки, чтобы увеличить объем работы

— глава республики Хакасия Виктор Зимин.

Глава региона подчеркнул, что аэропорт является важной имиджевой составляющей всего субъекта, и поэтому нуждается в наибольшем экономическом вливании. Сейчас в расписании аэропорта Абакана всего шесть направлений, в то время как в соседнем Красноярске — около 70.