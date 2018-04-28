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«На паровозе к нам никто не поедет»: глава Хакасии надеется расширить аэропорт Абакана
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«На паровозе к нам никто не поедет»: глава Хакасии надеется расширить аэропорт Абакана 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Глава Хакасии Виктор Зимин поднял вопрос об увеличении рейсов и расширении географии полетов из Абакана. В аэропорт вложены миллиарды, напомнил он, но лететь некуда и некому. Об этом сообщило ИА «Хакасия».
Я говорил и буду говорить: независимо от того, что я работал на железной дороге, на паровозе к нам никто не поедет в гости. Но и федеральных чиновников мы здесь за долгие годы не увидели бы. Все партнеры любят летать
— глава республики Хакасия Виктор Зимин.
Глава республики объективно придает местной воздушной гавани столь глобальное значение. С 2012 года стоимость вложений в нее из регионального бюджета увеличилась в десять раз: от 3,3 миллиона рублей до 33,3 миллиона. Несмотря на многомиллионные инвестиции, аэропорт продолжает разборки с подрядчиком строительства привокзальной площади, которую так и не сдали в эксплуатацию. Виктор Зимин также аккуратно предположил, что, возможно, помощи стоит ждать от экономического проекта «Енисейская Сибирь».
Мы договорились: дружно просубсидируем перевозки, и у нас все получится. Втроем, даже вчетвером. Тот партнер, который еще будет… Секрета великого нет — аэропорт в Красноярске принадлежит компании. И они готовы вложиться в нас, субсидировать перевозки, чтобы увеличить объем работы
— глава республики Хакасия Виктор Зимин.
Глава региона подчеркнул, что аэропорт является важной имиджевой составляющей всего субъекта, и поэтому нуждается в наибольшем экономическом вливании. Сейчас в расписании аэропорта Абакана всего шесть направлений, в то время как в соседнем Красноярске — около 70.
Накануне Мособлдума внесла поправки в административное законодательство: теперь в аэропортах Москвы нельзя спать на сиденьях, сидеть на полу и передвигаться верхом на животных. Штрафы за нарушения составляют от 100 до 500 рублей.
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