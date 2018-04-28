Генеральная репетиция

Перед тестовым матчем на «Волгоград Арене» — «Ротор» будет принимать самарские «Крылья Советов» — в городе перекроют все прилегающие к стадиону дороги и изменят маршруты общественного транспорта.

Начнем с того, что вся прилегающая территория «Волгоград Арены» в радиусе полутора километров, превратится в пешеходную зону.

Общественный транспорт с 13 часов перейдет на особый режим работы.

Шаттлы

Маршрут S1 стартует с остановки «Фестиваль болельщиков» и следует до остановки «улица Красная».

Маршрут S2 уезжает от 7-й Гвардейской, проезжает через «Фестиваль болельщиков», «Ж/д вокзал» и едет со всеми остановками до кинотеатра «Юбилейный», как автобус №2.

Маршрут S3 курсирует от площади Возрождения, делает остановки на проспекте Металлургов, площади Титова, а потом едет со всеми остановками до улицы Грамши.

Стоимость поездки в шаттле — 20 рублей, по карте «Волна» — 18 рублей.

Будут действовать все проездные, в том числе льготные.

Троллейбусы

Троллейбусы №9 и №12 пойдут от Спартановки до нового разворотного кольца на площади Возрождения.

Троллейбусы №10а будут курсировать от улицы Землячки до ж/д вокзала.

Троллейбусы №10 и №15а будут работать в обычном режиме.

Другой транспорт

Скоростной трамвай пустят по новому маршруту Т-1, который разработали к ЧМ-2018: Ельшанка — ТРК «Европа Сити Молл». С одного пути на другой вагоны будут съезжать по новой стрелке.

Маршрутные такси № 3с и №36 поедут по улицам Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской с выездом на проспект Ленина и далее по маршруту. Маршрутное такси №67к пойдет по улице Рокоссовского до ТРЦ «Комсомолл». Маршрутное такси №10 будет ходить по маршруту улица Таращанцев — проспект Металлургов — улица Еременко — улица Рокоссовского — съезд на улицу Хиросимы и далее по маршруту.

Автобус №95 будет объезжать стадион по 39-й Гвардейской, далее пойдет по улицам Еременко, Лермонтова, Рокоссовского, выйдет на Первую продольную по Невской и Комсомольской, и далее по маршруту.

ГДЕ ОСТАВИТЬ МАШИНУ

Перехватывающие парковки организуют возле ТРЦ «Комсомолл» и ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а также на площади Дзержинского.

С 0.00 2 мая будет ограничена остановка и стоянка транспорта на главных улицах Краснооктябрьского и Центрального районов.

Весь транспорт с парковок у «Европа сити молл» и Дворца спорта придется убрать вечером 1 мая, иначе машину увезет эвакуатор.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ

С 13.00 2 мая до 1.00 3 мая для частного автотранспорта перекроют:

Проспект Ленина от 7-й Гвардейской до 39-й Гвардейской.

Съезд с моста через Волгу до улицы Землянского.

Улицу Батальонную.

Улицу Химическую.

Улицу Глазкова.

Местный проезд проспекта Ленина от 39-й Гвардейской до улицы Герцена.

Въезд на улицу Кубинскую со Второй продольной.

Улицу Землянского.

Улицу Маршала Крылова.

0-ю продольную от 7-й Гвардейской до выезда на проспект Ленина.

Улицу 7-й Гвардейскую от Чуйкова до набережной 62-й Армии.

К собственным домам на машинах будут пускать только жителей по спецпропускам или по паспорту с регистрацией.