Илья Середюк рассказал, как Кемерово готовится к Дню Победы

По информации пресс-службы городской администрации, в Кемерове проживают 3 686 ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовики, труженники тыла, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда с начала года получили выплаты из областного бюджета на сумму 9 млн рублей. В них входят компенсация платы за ЖКУ и проезда в городском транспорте, кузбасская пенсия. У 28 фронтовиков и тружеников тыла отремонтировали жилье на общую сумму 1,5 млн рублей.

В городе специалисты ремонтируют памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Мобильные группы активистов поздравляют ветеранов и тружеников тыла на дому, более половины из них уже получили праздничные наборы и открытки.