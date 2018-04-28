Какие секреты хранит Новосибирский архив

— В этом году мы отмечаем вековой юбилей архивной службы России , юбилей Cибархива будем праздновать лишь через пару лет. Почему эти две даты не совпадают?

— В начале прошлого века на территории нашей области происходили трагические события — Гражданская война, что отодвинуло становление архивной службы. Изначально Сибархив был сформирован в Омске , но буквально через год его переместили к нам. Мотивы были весомы: власти из старинных сибирских городов — Томска , Омска и Кузнецка — были более склонны к поддержке мощного белого движения. Поэтому было принято решение сформировать новые органы власти в молодом тогда Новониколаевске. И архивное дело стало активно развиваться на территории нашей области. Сегодня мы являемся правопреемниками того архива, которому было поручено поставить архивное дело и руководить им на территории всей Сибири.

Основной фигурой, уникальнейшим человеком, который формировал службу, был Вениамин Давыдович Вегман, около 17 лет он возглавлял службу, собирал уникальные фонды, поэтому в настоящий момент в нашем государственном архиве находятся документы не только с нашей территории, но и из Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края . Историки из соседних областей до сих пор обращаются за редкой информацией, и мы оказываем им всяческую помощь в исследованиях. Конечно, есть у них некая профессиональная зависть к редким документам.

Потом пришла другая беда — началась Великая Отечественная война, и архивы перешли в подчинение НКВД, именно в этом ведомстве они и находились вплоть до 1961 года. Естественно, доступ к архивным документам на протяжении этих 20 лет был почти полностью закрыт, а некоторые данные находятся под грифом «секретно» и по сей день.

— И много таких секретов в областном архиве?

— У нас есть спецхранилище, там хранятся такие бумаги. Постепенно мы ведем работу по его рассекречиванию. В основном эти документы касаются работы партийных органов, партийный архив ведь в свое время был самостоятельным учреждением и влился в госархив после развала СССР. И в этом партархиве многие документы были под грифом «секретно». Протоколы закрытых партийных заседаний и другие партийные документы — все это было помещено в спецхранилище. Сейчас документы 80-х годов подходят к сроку своего рассекречивания. Но не все так просто. Рассекречивают их не сами архивисты, наше дело подготовить документы для экспертов. Дальше документы выносятся на рассмотрение областной межведомственной комиссии по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов, в которую входят представители органов власти, МВД ФСБ , армии России. А если эти документы относятся к предприятиям, то и представители упоминаемых в документах организаций. То есть не факт, что сроки подошли и документ появится на всеобщем обозрении, потому что есть такие данные, которые подлежат дальнейшему закрытию. Скажем так, их время еще не пришло.

Откладывают рассекречивание и таких документов, где содержится информация, связанная с органами НКВД, — столь интересная и горячо любимая сейчас исследователями тема. Но кроме секретности, вопрос еще и в конфиденциальности. Например, если в документе содержатся персональные данные какого-либо сотрудника спецслужбы НКВД, то срок секретности такого документа увеличивается до 75 лет, раньше он не попадет в открытый доступ. Прикоснуться к такому документу можно либо с разрешения упоминаемого в нем человека, либо его родственника.

— Зачем архив нужен обычным людям, не историкам, не исследователям?

— Чаще всего к нам обращаются, чтобы узнать свою родословную, это сейчас очень модно. Основной источник информации по ней — это метрические книги, в них можно найти и дату рождения, и записи о бракосочетании и смерти. Работать с этими книгами непросто: они старые, рукописные, у нас хранятся такие экземпляры с 1856 по 1924 год. Требуются время и определенные навыки для работы с данными документами. Работники архива помогают гражданам разобраться со сложным текстом.

Так как книги древние, а некоторые из них находятся в критическом состоянии, их мы оцифровываем в первую очередь и предоставляем для исследования в электронном виде.

Конечно, поиск своей родословной у нас ограничивается XIX веком, до 4-5 колена, но существует также документ — реестр переселенцев, в котором по записям можно понять, откуда приехала семья, и дальше обращаться в архивы тех краев, искать там информацию о более дальних предках.

В этом году Государственный архив Новосибирской области проводил конкурс «Юный архивист», в котором приняло участие 50 школьников со всей области. Многих из них интересовали судьбы прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну. Темой исследования являлись не только их героические подвиги, но и трагические события, связанные с вражеским пленом. Один школьник по документам нашел своего предка, освобожденного из плена и попавшего в мясорубку послевоенных репрессий. Реабилитирован он был лишь в 70-х годах.

Тем для исследований по документам архива множество. Все желающие узнать информацию о своей семье, родственниках, известных людях и знаменательных событиях могут прийти в архивные учреждения Новосибирской области.

В Государственном архиве Новосибирской области хранится 18 уникальных документов. Вот некоторые из них:

Проект строительства часовни (1914 год). Закладка на Николаевском проспекте (ныне Красный проспект) часовни в честь святителя и чудотворца Николая состоялась 20 июля 1914 г., была приурочена к празднованию 300-летия царствующего дома Романовых. План и смету на постройку составил архитектор А. Д. Крячков, а городской архитектор Ф. Ф. Рамман осуществлял наблюдение за строительством. В 1929 г. часовню снесли, и лишь в 1993-м, к 100-летию Новосибирска , она была восстановлена. Новый проект был выполнен новосибирским архитектором П. А. Чернобровцевым, а расписал здание его отец, известный художник-монументалист А. С. Чернобровцев.

Народный дом (1910 год). Проект создан знаковым для Новосибирска архитектором Крячковым. Здание планировалось воздвигнуть на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова. Здесь хотели обустроить и театр, и библиотеку, и учебные классы, и музей. На современном языке его назвали бы многофункциональным комплексом. Обогнавший свое время проект начали претворять в жизнь еще в начале ХХ века, но дальше закладки фундамента и строительства подвала дело не пошло — Первая мировая война перечеркнула финансирование гениального по тем временам сооружения. Сейчас архивисты мечтают найти инвестора и воссоздать в Новосибирске историческое здание по чертежам более чем вековой давности.

Запись о рождении Александра Покрышкина . Датируемая 6 (19) марта 1913 года запись была обнаружена в метрических книгах областного архива тогда еще Новониколаевска Томской губернии.

Запись о венчании Федора Михайловича Достоевского . В г. Кузнецке (ныне Новокузнецк ) великий писатель обвенчался со своей первой женой. История любви, донесенная до нас через несколько строк, вписана чернилами в метрическую книгу о рождении, браке и смерти Кузнецкого духовного правления Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви.

Досье