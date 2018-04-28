Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми