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Здоровье нации — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек в Интане
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Здоровье нации — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек в Интане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми  Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми  Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми  Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми  Интань /пров. Цзянси/, 27 апреля /Синьхуа/ — Коллективные занятия тайцзицюань 10 тыс. человек прошли сегодня в городе Интань провинции Цзянси /Восточный Китай/. В акции приняли участие свыше 10 тыс. любителей гимнастики тайцзицюань, стилей «тайцзи жоулицю» /тайцзи с мячом мягкой силы/ и «тайцзишань» /тайцзи с веером/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Ми
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