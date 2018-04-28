В Алтайском крае растет число охотников

64 тысячи охотников зарегистрировали в Алтайском крае . За год их стало больше на 2 тысячи человек.

Как сообщают Вести22 со ссылкой на Минприроды, это связано с упрощением порядка получения документов.

Специалисты отмечают, что новички зачастую не знают правил обращения с оружием и «не отличат серого гуся от гуменника».

По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Максима Катернюка, чтобы стать охотником, достаточно предоставить ксерокопию паспорта и две фотографии. Раньше же необходимо было сдать экзамены, чтобы получить охотничий билет. Теперь же охотминимум выдается для ознакомления.