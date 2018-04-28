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В Алтайском крае растет число охотников
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В Алтайском крае растет число охотников 

АиФ — Алтай 31 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
64 тысячи охотников зарегистрировали в Алтайском крае. За год их стало больше на 2 тысячи человек.
Как сообщают Вести22 со ссылкой на Минприроды, это связано с упрощением порядка получения документов.
Специалисты отмечают, что новички зачастую не знают правил обращения с оружием и «не отличат серого гуся от гуменника».
По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Максима Катернюка, чтобы стать охотником, достаточно предоставить ксерокопию паспорта и две фотографии. Раньше же необходимо было сдать экзамены, чтобы получить охотничий билет. Теперь же охотминимум выдается для ознакомления.
Между тем получить разрешение на ношение оружия в России стало сложнее.
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