«Русские тоже могут стать счастливыми, потому что у вас тоже есть бани» — посол Финляндии

России «Финны считают, что это справедливо — платить налоги, которые могут составлять половину заработка. За это ты получаешь от государства качественные социальные услуги, качественное образование». Екатеринбург посетила финская делегация, которую возглавил посол Финляндии Микко Хаутала . В Ельцин-Центре он выступил с лекцией, на которой рассказал, почему Финляндия самая счастливая страна в мире и заверил, что у России есть все шансы повторить успех скандинавов.

Микко Хаутала, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России:

— В марте были опубликованы результаты исследования Организации объединенных наций (ООН), в котором говорилось, что Финляндия — самая счастливая страна в мире. Надо сказать, что даже для многих финнов это был большой сюрприз. Финляндия занимает первое место во многих международных рейтингах. Например, мы — самое стабильное государство в мире, самое свободное государство в мире, самая безопасная страна, также Финляндия признана страной с самой независимой судебной системой, с лучшей в мире системой общего образования, а также самой грамотной страной мира.

История Финляндии парадоксальна: бедная, голодная страна, пережила гражданскую войну, получила независимость и превратилась в одно из самых стабильных и процветающих государств мира.

Сегодня Финляндия занимает первые места в международных рейтингах благополучия. Я попытаюсь ответить на вопрос, почему именно Финляндия, страна многих-многих болот, страна с не самым хорошим климатом, где часто бывают дождь и снег, стала самой счастливой.

Финляндия довольно маленькая страна, всего 5,5 млн человек. Территория страны довольна большая для этого населения — 338 тыс. кв. км. При этом Финляндия не самая богатая страна в мире, в этом рейтинге мы занимаем 21 место, но это выше среднего в Евросоюзе . Ожидаемая продолжительность жизни в Финляндии для женщин 84 года, а для мужчин все-таки меньше — 78 лет. В Финляндии, кстати, два официальных языка: финский, на котором говорит 93% населения, и шведский, на котором говорит 5% населения. При этом шведоязычные финны не считают себя шведами, а ассоциируют себя с финнами.

Норвегия, Дания, Надо отметить, что все скандинавские страны: Швеция Исландия тоже занимают высокие позиции в мировых рейтингах. Это очень интересно, почему так получилось?

Простого ответа на этот вопрос нет, но есть совокупность факторов, влияющих на ощущение счастья. Во-первых, это стабильность. Очень сложно ощущать себя счастливым, если в стране нет стабильности и нужно постоянно думать о будущем. Очень важно также испытывать ощущение свободы, когда человек может выразить любое мнение, и не нужно за это бояться. И все наши ведомства в этом отношении всегда действуют в рамках закона.

Безусловно, безопасность является важным фактором для ощущения счастья. Финляндия одна из самых безопасных стран в мире. У нас есть преступники, но, я думаю, все, кто когда-либо посещал Финляндию, почувствовали, что в нашей стране можно не переживать за свою жизнь и здоровье. Еще у нас очень стабильно работает судебная система, нет никаких исключений, что для одних закон — такой, а для других — иной.

Ну и, конечно, одна из лучших систем общего образования очень важна для Финляндии, это чуть ли не главное наше достижение. Я так говорю, потому что у Финляндии практически нет природных ресурсов, только лес и товары из древесины, больше ничего.

Раз у нас нет ресурсов, которые мы можем продавать и зарабатывать на этом, то у нас должно быть лучшее образование, чтобы воспитывать народ, чтобы он имел возможность работать, развиваться и вносить вклад в благополучие страны.

Интересное наблюдение: еще лет двадцать назад молодые люди считали, что нет ничего престижнее, чем работать в больших государственных компаниях или быть госслужащим. Сегодня ситуация радикально изменилась, представители молодежи хотят стать предпринимателями, стартаперами. Многие видят, что именно предпринимательство откроет для них новые возможности. Но есть некоторая пролема, люди очень интенсивно открывают свое дело, но не многие хотят расти, масштабировать бизнес за пределы Финляндии. Над этим нам еще предстоит работать.

Я думаю, что ключевое слово в моем ответе на вопрос, почему Финляндия самая счастливая страна, — это доверие. У нас в обществе очень высокий базовый уровень доверия, как к государственному институту, так и к другим людям. Доверие очень сложно измерить, но финны явно ощущают это состояние.

Многие знают, что у финнов очень высокие налоги. Но люди в Финляндии считают, что это справедливо — платить налоги, которые могут составлять половину заработка. За это ты получаешь от государства качественные социальные услуги, то же самое качественное образование.

Конечно, у финского общества есть и проблемы, я не буду идеализировать. Несмотря на то, что скандинавские страны всегда попадают на высокие позиции в рейтингах благосостояния и счастья, в Финляндии сохраняется высокий уровень самоубийств. Это довольно острая для нас проблема. И это зависит во многом от того, что наша медицинская система не до конца разобралась, как выявлять и как лечить депрессию, которая приводит к самоубийствам. Очень многое зависит от того, как быстро началось лечение депрессии. Возможно, влияет и климат, я говорил, что у нас очень часто пасмурно.

Надо сказать, я видел исследования, которые доказывают, что Финляндия — самая счастливая страна, потому что мы много гуляем в лесу, очень часто ходим в баню, купаемся в проруби зимой и многое другое.