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Фестиваль сыра в ЮАР
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Фестиваль сыра в ЮАР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.
Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.
Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.
Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.
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