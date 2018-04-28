Фестиваль сыра в ЮАР

Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.

Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.

Стелленбос /ЮАР/, 28 апреля /Синьхуа/ —В пятницу в южноафриканском городе Стелленбос, расположенном недалеко от Кейптауна, стартовал сырный фестиваль, который продлится целую неделю.