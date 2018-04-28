Рапунцель, беляшик, борщ: куратор «Тотального диктанта» рассказала о необычных псевдонимах тюменцев

Итоги акции «Тотальный диктант» подведены во всех городах России . Как заведено из года в год, в нашем городе награждают отличников, которых на этот раз набралось 52 человека. Подарки свои за грамотность они уже получили в эту пятницу, 27 апреля, с чем их и поздравляем. И предлагаем узнать самые необычные псевдонимы, которыми назвались участники диктанта, и кодовые слова — для входа в личный кабинет, где можно узнать свою оценку за написанный текст. — В этом году с псевдонимами негусто. Мне кажется, люди нам стали больше доверять и указывают в основном свои настоящие фамилию и имя. Необычных псевдонимов нет. А вот кодовые слова ярко показывают настроение и интересы наших «тоталистов». Как всегда, самым популярным было слово «диктант»: его указали 17 участников. Далее — апрель (12), весна (11), Тюмень (10), мама (8), солнце (8), кот (8), ромашка (8). Такие кодовые слова отражают позитивное мировосприятие наших участников. Они понимают: диктант — это не экзамен, это праздник, — уверена куратор «Тотального диктанта» в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова. Обратили на себя внимание сказочные персонажи: Альф, Винни-Пух, Рапунцель, смурф, снусмумрик. Судя по кодовым словам, среди участников диктанта популярны «Смешарики»: на бланках упомянуты Копатыч, Крош и Совунья.

Предлагаем вспомнить, какие псевдонимы и кодовые слова выбрали тюменцы в 2017 году. Это очень любопытно!

— Как всегда, радует разнообразием своего раскрытия тема еды. Причем можно понять, что больше всего нашим участникам хотелось бы сгрызть на диктанте яблоко: это слово выбрали в качестве кодового шесть человек. Не обошли вниманием и другие фрукты и ягоды: малину выбрали четыре человека, трое — апельсин и по двое — ананас, мандарин, лимон и персик. А кто-то, судя по кодовому слову, предпочел бы более сытную еду: пирожок, беляш, гречку, рис, борщ, — считает эксперт. При оглашении кодовых слов участников ничьи персональные данные не разглашаются: эти участники уже посмотрели свои результаты, а дважды посмотреть один и тот же результат невозможно: он привязан к личному кабинету на сайте. Кроме того, результат можно узнать только по сочетанию имени и кодового слова, а такую информацию нам не сообщали. Так что за конфиденциальность информации о себе участники «Тотального диктанта» в Тюмени могут быть спокойны. Посмотреть, как жители нашего города писали диктант, вы можете в нашем предыдущем материале. И прямо сейчас проверить свой уровень грамотности, пройдя пройти наш несложный тест. Вопросы в нём взяты из текстов «Тотального диктанта» прошлых лет.