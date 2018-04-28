Китай выразил недовольство в связи с вмешательством США в свои внутренние дела

Пекин, 28 апреля / Синьхуа / — В пятницу Китай выразил недовольство в связи с резолюцией Сената США по реинкарнации далай-ламы, заявив, что это является вмешательством во внутренние дела страны.

В четверг Сенат США принял резолюцию, в которой говорится, что определить, кто станет далай-ламой XV, могут только официальные лица из окружения далай-ламы XIV, и что любые вмешательства в этот процесс со стороны китайского правительства не будут иметь силы.

Отвечая на очередной пресс-конференции на вопросы журналистов относительно Тибета и соблюдения прав человека в Китае, представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что данная резолюция «показывает, что некоторые люди в США всегда были удивительно невежественными и высокомерными».

"Всем известно, что перевоплощение живого Будды в тибетском буддизме — это уникальная система наследования, которая действует сотни лет и следует комплексу религиозных обрядов и исторически сложившихся правил", — заявила Хуа Чуньин, подчеркнув, что реинкарнация живого Будды должна происходить в соответствии с этими ритуалами, традициями и законами Китая, и в этот процесс не должны вмешиваться иностранцы.

"Американским конгрессменам и чиновникам следует сосредоточиться на служении своему собственному народу, но, к сожалению, они всегда выборочно игнорируют проблемы, с которыми сталкиваются у себя дома, и при этом проявляют необычайный энтузиазм в отношении внутренних дел других стран", — сказала дипломат.

Недавно Госдеп США опубликовал Доклад о соблюдении прав человека в мире в 2017 году, в котором, в частности, содержится критика в адрес Китая.

Комментируя этот вопрос, Хуа Чуньин сказала, что США сталкиваются с множеством проблем у себя дома. Ссылаясь на опубликованный Пресс-канцелярией Госсовета КНР Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году, она отметила, что систематическая расовая дискриминация в Соединенных Штатах усугубила раскол общества.

Китай призывает соответствующих лиц в США сначала привести дела в порядок у себя дома, прежде чем критиковать другие страны, заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства. -0-