Сообщение о минировании поезда в Челябинске обернулось уголовным делом 

Пассажир поезда в Челябинске стал фигурантом уголовного дела о лжеминировании, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
«Установлено, что мужчина, сообщивший о подозрительном предмете, следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на освидетельствование в медицинское учреждение, где врачами была констатирована средняя степень опьянения с уровнем содержания алкоголя в крови 0,8 промилле», — пояснили в ведомстве.
Напомним, около 600 пассажиров поезда «Нижневартовск — Самара» эвакуировали из вагонов на челябинском вокзале 11 апреля. Состав смог продолжить движение спустя час.