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Сообщение о минировании поезда в Челябинске обернулось уголовным делом
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Сообщение о минировании поезда в Челябинске обернулось уголовным делом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пассажир поезда в Челябинске стал фигурантом уголовного дела о лжеминировании, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
«Установлено, что мужчина, сообщивший о подозрительном предмете, следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на освидетельствование в медицинское учреждение, где врачами была констатирована средняя степень опьянения с уровнем содержания алкоголя в крови 0,8 промилле», — пояснили в ведомстве.
Напомним, около 600 пассажиров поезда «Нижневартовск — Самара» эвакуировали из вагонов на челябинском вокзале 11 апреля. Состав смог продолжить движение спустя час.
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