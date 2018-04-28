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Расписание пригородных поездов изменится в праздники на Южном Урале
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Расписание пригородных поездов изменится в праздники на Южном Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Челябинской области в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.
Отменяются 30 апреля и 1, 2, 9 мая, назначаются на 28 апреля:
№ 6004 Полетаево-1 — Челябинск№ 6817 Челябинск — Еманжелинск
Отменяются 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая, назначаются на 28 апреля:
№ 6212 Челябинск — Каясан№ 6215 Каясан — Челябинск№ 6218 Челябинск — Шумиха
Пригородный поезд № 6212 Челябинск — Шумиха назначается на 29 и 30 апреля, 1, 2, 9 мая.
Пригородный поезд № 6048 Златоуст — Челябинск отменяется 29 апреля, следующий рейс совершит только 2 мая.
Напомним, изменения также внесены в расписание пригородных поездов №6814/6813 Кустанай — Троицк и Троицк — Кустанай: рейсы 30 апреля, 7 и 9 мая отменяются в связи с празднованием в Казахстане Дня единства народов Казахстана, Дня защитников Отечества и Дня Победы соответственно. Вместо этого 28 апреля назначается дополнительный рейс между Троицком и Кустанаем.
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