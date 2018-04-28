Пермяки увидят в мае один из самых крупных метеорных потоков

До 28 мая в небе над Пермским краем можно будет наблюдать метеоритный поток этта-Аквариды.

Каждый год жители Земли могут наблюдать в ночном небе три метеорных потока. Один из самых больших и интенсивных из них — этта-Аквариды или «Майские аквариды». Их можно увидеть в ночном небе с конца апреля до конца мая. Наблюдать максимум активности метеорного потока можно будет 5 мая с 04:00 до 05:00 утра на востоке небосклона.

Кроме акварид 5 мая жители Прикамья смогут увидеть сближение Луны и Сатурна.

— Наблюдать это событие в Пермском крае можно будет с 02:50, когда Луна и Сатурн выйдут из-за горизонта и на востоке до самого утра, когда Сатурн перестанет быть виден из-за засветки атмосферы, — рассказали в пермском планетарии.

Еще одно астрономическое событие можно будет наблюдать 9 мая — это противостояние Юпитера. В эту ночь планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем. Лучше всего Юпитер будет виден с 01:30 до 04:00 на юге.

В апреле пермяки могли наблюдать метеорный поток Лириды.