6 самых удивительных мест планеты, о которых вы не знали раньше. Как туда попасть

Если вам надоели набившие оскомину туристические центры, можно обратить внимание на места, о которых знает гораздо меньшее количество ваших знакомых. Земля настолько огромна и прекрасна, что в ее укромных уголках скрываются по‐настоящему фантастические места, будто бы сошедшие с кадров голливудских фильмов. О них ‐ в рассказе «360».

Источник фото: Pixabay

Памуккале — это удивительные термальные источники, которые высекли причудливые ступени в белом известняке на склоне. Это место своеобразного паломничества не только для туристов, но и для тех, кто желает поправить здоровье. Путешественники могут окунуться в неглубокие травертины, эти «ванны» здесь носят название «Бассейн Клеопатры».

До Памуккале добираются только самые целеустремленные. Место находится далеко от туристических центров, а кроме того, по склону нельзя ходить в обуви, потому что стенки известняка очень хрупкие и чувствительны к повреждениям. За соблюдением этого условия здесь постоянно следят сотрудники охраны.

Источник фото: Wikipedia

В Сенегале так много достопримечательностей, что для осмотра всех красот не хватит и месяца. Но если вы вдруг соберетесь туда поехать, включите озеро Ретба в первые ряды мест для посещения. Розовая вода на фоне белого песка — это не фантастика и не фотошоп. Романтичную окраску водоему придают древние цианобактерии, которые вот уже несколько тысячелетий обитают в этом соленом озере.

Источник фото: Wikimedia Commons

Пещера Шондонг — самая крупная в мире. Она словно сошла с экрана голливудского фантастического фильма. Проходы высотой до 200 метров и шириной в 150 метров, подземная река, растения в отверстиях на склонах пещеры, которые интересно рассеивают солнечный свет.

Пещера находится на территории Национального парка Фонгня-Кебанг.

Источник фото: скриншот YouTube

Потрогать звездное небо можно прямо на Земле, а точнее — на Мальдивах. На побережье океана у острова Ваадху в воде живет особый люминесцирующий планктон. В особенно «стрессовые» моменты он начинает светиться неоново-синим цветом — в частности, во время прибоев, приливов и ветренной ночью.

Однако местные жители утверждают, что в такие моменты можно только аккуратно касаться воды, но ни в коем случае не устраивать долгие заплывы, поскольку светясь, планктон может выделять ядовитые вещества.

Разноцветные дюны в парке Лассен ( США

Источник фото: Pixabay

Когда в Сети впервые появились фотографии дюн в парке Лассен, многие посчитали, что это фотомонтаж. Неземные дюны расположены у подножия давно спящего древнего вулкана на территории национального заповедника в США. Необычный окрас очень скоро объяснили химики: во время последнего извержения на еще горячую лаву ложился пепел, который окислился и стал в некоторых местах розово-багровым.

Источник фото: Flickr

Пещеры Вайтомо в новозеландском городе Уаикато интересны и без «подсветки»: их потолки испещрены замысловатыми известняковыми наростами, которые образовались здесь много столетий назад.

Уникальность этому месту придают миллионы светящихся грибных комариков, которые садятся на своды и создают эффект звездного неба.