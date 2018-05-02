В Омске Вечный огонь в парке Победы отреставрируют после 9 Мая

На минувшей неделе омичи в соцсетях сообщали о том, что в парке Победы у Вечного огня появились трещины. Первые тонкие линии появились на граните ещё зимой, теперь же они стали шире и длиннее.

Как сообщает «Омскрегион», мемориал осмотрела комиссия, которая решила в ближайшие дни провести косметический ремонт гранита, а уже после празднования Дня Победы полностью заменить плиту. По словам начальника отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрия Бибика, после 9 Мая будет выполнена замена лопнувших плит. Если получится, это будет сделано в рамках гарантийных обязательств подрядной организации, которая в 2015 году выполняла устройство мемориального комплекса.

Напомним, что Вечный огонь в парке появился в 2015 году. Работы выполняло сразу несколько компаний-подрядчиков, и предстоит установить, кто из них несёт ответственность за чашу огня. Помимо самой чаши-звезды вокруг сделано благоустройство из гранитной плитки и брусчатки. Эти материалы прошли термообработку, однако по какой-то причине две плиты лопнули. В мэрии не исключают, что трещины могли появиться по естественным причинам, из-за неравномерного оттаивания грунта.