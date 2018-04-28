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Омская мэрия урезала расходы на реконструкцию бульвара Победы на 50 млн
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Омская мэрия урезала расходы на реконструкцию бульвара Победы на 50 млн 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омская мэрия урезала расходы на реконструкцию бульвара Победы на 50 млн Об этом сообща НГС. Омск со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства города Омска.
21 апреля во время общегородского субботника мэр Омска Оксана Фадина заявила, что на благоустройство бульвара Победы планируется потратить 140 млн рублей из 160, выделенных на реализацию проектов городских территорий. Оказалось, что 140 млн рублей — сумма желаемая и потратить такие деньги на один объект в мэрии не могут, поэтому расходы решили урезать до 90 млн рублей.
В связи с этим концепция, одобренная омичами, в ближайшее время будет дорабатываться и скорее всего из проекта исчезнут некоторые элементы. По словам Романа Воробьёва архитектора, который занимается проектом реконструкции бульвара Победы, маловероятно, что некоторые вещи, изображённые на эскизе, воплотят в жизнь — например, появление световых арок практически невозможно из-за ширины бульвара и стоимости их установки.
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