В Кремле опровергли скорую отставку главы управления президента по внутренней политике

В Кремле опровергли сообщения о скорой отставке начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Андрея Ярина

По его словам, в случае с отставкой Андрея Ярина «это даже не измышления, а просто вранье», — заявил он.

Собеседник агентства предположил, что «люди, которые не могут смириться с результатами избирательной кампании, теперь могут развлекаться только сочинением утечек».