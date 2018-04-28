В Кремле назвали враньем сообщения о смене руководства управления президента 

В Кремле назвали информационным вбросом сообщения о скорой отставке начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Андрея Ярина.
«Это не первая информация, которую вбрасывают в СМИ про УВП в последнюю неделю. От ситуации с инициированием от имени УВП отставки губернатора Хакасии до назначения министром культуры начальника управления общественными проектами Сергея Новикова», — сказал «Интерфаксу» собеседник во внутриполитическом блоке администрации президента РФ. По его словам, в случае с отставкой Андрея Ярина «это даже не измышления, а просто вранье». «Люди, которые не могут смириться с результатами избирательной кампании, теперь могут развлекаться только сочинением утечек», — предположил собеседник агентства.
По данным газеты «Ведомости», что начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина в скором времени может сменить его заместитель Александр Харичев. По утверждению издания, такое решение обсуждается. Харичев был назначен замначальника УВП в январе 2017 года и отвечает там за избирательные кампании.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обращается к президенту. Он заявил, что получал от руководства региона и высокопоставленных сотрудников администрации президента, в том числе от Ярина, угрозы с требованием уйти в отставку. Шестун считает, что его пытаются наказать за независимую политику, которую он проводит в своем районе.