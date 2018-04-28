Автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда!»

Автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда!» посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут пройдет по Колыванскому району Новосибирской области.

Смотрите прямую трансляцию автопробега в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте. Автопробег уже стартовал в Новосибирске и продлится весь день. Среди участников автопробега: редакция «Аргументы и факты на Оби», новосибирские блогеры, партнеры. Дорога идет в Колывань!

Видео и фотоотчеты с автопробега смотрите на сайте nsk.aif.ru и в наших группах в соц.сетях: Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграмме, Одноклассниках по хештегу: #автопробегАиФ

Партнеры: Автоцентр «Калининский»​, Компания «Квантсервер», Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, Компания «Лента», Фабрика натурального мороженого «Купино», Шоколадная фабрика «Новосибирская», Сеть магазинов «Медтехника для дома».