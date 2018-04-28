Бывший президент Гватемалы скончался во время игры в гольф

Умер экс-президент Гватемалы , который являлся действующим мэром города Гватемала. Альваро Арсу скончался во время игры в гольф. Об этом сообщает CNN.

Известно, что политик почувствовал себя плохо, у него случился сердечный приступ. Медики, которые приняли пациента в больнице, не смогли спасти Арсу. Ему было 72 года.

Альваро Арсу стал президентом Гватемалы в 1996 году. После окончания президентского срока занят кресло мэра города Гватемалы. В 2007, 2011 и 2015 годах Арсу переизбирался на должность градоначальника.

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