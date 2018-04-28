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Бывший президент Гватемалы скончался во время игры в гольф
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Бывший президент Гватемалы скончался во время игры в гольф 

Мир24 32 минуты назад
Умер экс-президент Гватемалы, который являлся действующим мэром города Гватемала. Альваро Арсу скончался во время игры в гольф. Об этом сообщает CNN.
Известно, что политик почувствовал себя плохо, у него случился сердечный приступ. Медики, которые приняли пациента в больнице, не смогли спасти Арсу. Ему было 72 года.
Альваро Арсу стал президентом Гватемалы в 1996 году. После окончания президентского срока занят кресло мэра города Гватемалы. В 2007, 2011 и 2015 годах Арсу переизбирался на должность градоначальника.
Несколько дней назад не стало бывшей первой леди США Барбары Буш. Супруга Джоржа Буша-старшего и мать Джоржа Буша-младшего скончалась на 93 году жизни. Экс-первая леди прожила долгую жизнь, несмотря на то что страдала от хронических заболеваний легких и сердца. Барбара посвятила себя защите семейных ценностей в США.
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