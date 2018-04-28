Арендованная сельхозземля стала болотом в Приморье

Арендатор сельхозземель допустил зарастание участка общей площадью более 890 гектаров в Кировском района Приморского края сорняками, кустами и деревьями. Более трети арендуемой земли заболочено. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Уссурийский отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

Как отметили в ведомстве, на участке не было обнаружено признаков обработки земли и возделывания сельскохозкультур. В отношении арендатора (юрлица) возбуждено дело об административном правонарушении.

Государственные инспекторы отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отмечают, проблема простаивания земель сельскохозяйственного назначения в Приморском крае является очень серьезной.

Зачастую, ряд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, фермеров и граждан, взяв в аренду или приобретя в собственность крупный конгломерат земель сельхозназначения, не обрабатывают землю и даже не пытаются это делать

— Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В Приморском крае власти задумались о консервации сибиреязвенных скотомогильников и объявили конкурс на разработку проектной документации по двум объектам.