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Арендованная сельхозземля стала болотом в Приморье
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Арендованная сельхозземля стала болотом в Приморье 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Арендатор сельхозземель допустил зарастание участка общей площадью более 890 гектаров в Кировском района Приморского края сорняками, кустами и деревьями. Более трети арендуемой земли заболочено. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Уссурийский отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Как отметили в ведомстве, на участке не было обнаружено признаков обработки земли и возделывания сельскохозкультур. В отношении арендатора (юрлица) возбуждено дело об административном правонарушении.
Государственные инспекторы отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отмечают, проблема простаивания земель сельскохозяйственного назначения в Приморском крае является очень серьезной.
Зачастую, ряд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, фермеров и граждан, взяв в аренду или приобретя в собственность крупный конгломерат земель сельхозназначения, не обрабатывают землю и даже не пытаются это делать
— Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В Приморском крае власти задумались о консервации сибиреязвенных скотомогильников и объявили конкурс на разработку проектной документации по двум объектам.
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