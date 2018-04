Полиция Торонто проверяет информацию о мужчине, который вооружен топором

Сведений о жертвах в настоящий момент нет.

Сотрудники правоохранительных органов Торонто заявили о проверке после поступившего сигнала. Сообщается, что мужчина вооружен топором.

Подтверждения этой информации в данный момент у следователей нет.

Заявление местных стражей порядка обнародовано в Twitter.

Person w a Knife: Markham Rd/ Eglinton Ave E.. reports of a person with an axe in the area. Unconfirmed. Our units are responding. #GO756386^adc — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 28 апреля 2018 г.

Устанавливаются детали ситуации.