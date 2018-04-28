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Полиция Торонто проверяет информацию о мужчине, который вооружен топором
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Полиция Торонто проверяет информацию о мужчине, который вооружен топором 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Сведений о жертвах в настоящий момент нет.
Сотрудники правоохранительных органов Торонто заявили о проверке после поступившего сигнала. Сообщается, что мужчина вооружен топором.
Подтверждения этой информации в данный момент у следователей нет.
Заявление местных стражей порядка обнародовано в Twitter.
Person w a Knife: Markham Rd/ Eglinton Ave E.. reports of a person with an axe in the area. Unconfirmed. Our units are responding. #GO756386^adc  — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 28 апреля 2018 г.
Устанавливаются детали ситуации.
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