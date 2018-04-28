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Для контрактников создали курортные условия
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Для контрактников создали курортные условия 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минобороны планирует изменить права контрактников, которые служат на должностях солдат и сержантов. Речь идет о предоставлении санаторно-курортного лечения. Ранее такой возможностью могли воспользоваться только офицеры и прапорщики.
О возможном нововведении, проект поправок которого уже разработан, стало известно газете «Известия». На данный момент документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения начнут действовать уже в этом году.
Контрактник и члены его семьи раз в год во время отпуска на основании медицинских показаний смогут съездить в военный санаторий бесплатно. Те, кто получил ранение, травму или заболевание в ходе несения службы, получат путевку вне очереди.
Министерство обороны предлагает 48 санаториев, которые расположены, в основном, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод и других привлекательных и экологически чистых районах.
Как писал «ФедералПресс» ранее, супруги солдат-контрактников и офицеров будут получать денежные выплаты.
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