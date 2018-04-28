Суд отклонил апелляцию организатора квеста «Жилец» и оставил в силе штраф Роспотребнадзора

Суд отклонил апелляцию ООО «Клетка» — организатора квеста «Жилец» и оставил в силе штраф Роспотребнадзора по Москве в 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Девятый арбитражный апелляционный суд 25 апреля 2018 г. оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, а апелляционную жалобу ООО «Клетка» — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее управлением Роспотребнадзора по Москве в отношении ООО «Клетка» возбуждено дело об административном правонарушении по признакам ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ . Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила информация в интернете о полученных ребенком травмах при участии в квесте.

«При проведении расследования установлено, что со стороны юридического лица допущено нарушение прав потребителей в части введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств оказываемой услуги. В результате, в ходе проведения квест-игры «Жилец», одной из участниц получены телесные повреждения в области лица. Как следует из собранных в ходе проведенного административного расследования материалов, заказчик игры, мать потерпевшей, не была оповещена о том, что возраст самостоятельных участников игр должен составлять не менее 14 лет, и дети в возрасте от 10 до 14 лет допускаются к игре строго в сопровождении родителей», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что допустив к участию в квесте несовершеннолетнего ребенка, а также не ознакомив заказчика с правилами игры в полном объеме, ООО «Клетка» ввело потребителей в заблуждение относительно безопасности.

По результатам расследования управление Роспотребнадзора по Москве привлекло ООО «Клетка» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб. Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Клетка» обжаловало это постановление в Арбитражном суде Москвы. Суд поддержал правовую позицию управления.