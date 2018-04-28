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«Беларуськалий» при участии китайских партнеров построит завод по выпуску нового вида удобрений
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«Беларуськалий» при участии китайских партнеров построит завод по выпуску нового вида удобрений 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — В Беларуси построят завод по производству нового вида минеральных удобрений — нитрата калия, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Строительство завода по производству нитрата калия на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» на территории Любанского района будет идти в 2018-2019 годах. Инвестпроект осуществляют «Беларуськалий» и «Белкалий-Мигао» /создано с участием китайского производителя калийных удобрений Migao Corporation/.
Из уведомления о проведении общественных обсуждений на сайте «Беларуськалия» следует, что строительство завода по производству нитрата калия мощностью 160 тыс. т в год на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия планируется в рамках диверсификации производства путем организации выпуска нового вида минеральных удобрений. В таком же направлении развивается мировая калийная индустрия: ведущими производителями калийных удобрений /Potash Corp, Mosaic, K+S, ICl/ уже освоено производство бесхлорных комплексных удобрений, в состав которых входят основные питательные вещества K, N, P, добавки в виде S, Mg, Na и различные микроэлементы.
"Планируемое новое производство нитрата калия будет способствовать обеспечению стабильной работы предприятия, а также сопровождаться ростом прибыли, налогов и платежей в бюджет, что создаст условия для устойчивого развития региона, повышения уровня благосостояния, укрепления здоровья граждан, повышения качества образования и др. Создание нового производства также повлечет за собой создание около 130 новых рабочих мест, что позволит в определенной мере повысить уровень занятости работоспособного населения района", — отмечается в сообщении на сайте «Беларуськалия». —0—
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